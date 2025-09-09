Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Sempat Viral, Kompol Akira Tak Lagi Jadi Kapolsek Senapelan

Selasa, 09 September 2025 – 20:38 WIB
Sempat Viral, Kompol Akira Tak Lagi Jadi Kapolsek Senapelan
Serah terima jabatan Kapolsek Senapelan di Mapolresta Pekanbaru. Foto: Polresta Pekanbaru.

jpnn.com - PEKANBARU - Kapolsek Senapelan diganti. Dahulu Kompol Akira Ceria sekarang Kompol Dwi Krismiyati.

Kompol Akira dipromosikan menjadi Wakapolres Siak.

Upacara serah terima jabatan (sertijab) kedua perwira itu digelar di Aula Zapin Polresta Pekanbaru, Selasa (9/9).

Kapolresta Pekanbaru Kombes Jeki Rahmat Mustika memimpin sertijab.

Seusai prosesi, jajaran kepolisian memberikan ucapan selamat kepada pejabat lama maupun pejabat baru.

Kombes Jeki menyampaikan penghargaan kepada Kompol Akira atas pengabdian dan kinerja yang telah diberikan selama menjabat.

“Terima kasih kepada Kompol Akira Ceria atas dedikasi dan pengabdiannya selama memimpin Polsek Senapelan,” kata Kombes Jeki.

"Kepada Kompol Dwi Krismiyati, kami ucapkan selamat bertugas. Semoga amanah baru ini dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” imbuhnya.

TAGS   Polsek Senapelan  Kompol Akira  Kompol Akira Ceria  Kompol Dwi Krismiyati  Kapolsek Senapelan  Kombes Jeki Rahmat  Polresta Pekanbaru 
