Sempurna di 2 Laga, Timnas U-19 Indonesia Fokus Hadapi Vietnam

jpnn.com - JAKARTA - Timnas U-19 Indonesia melangkah mulus pada awal Piala AFF U-19 2026.

Skuad Garuda meraih dua kemenangan beruntun, termasuk 3-0 atas Timor Leste, di Stadion Utama Sumatera Utara, Kamis (4/6) malam.

Namun, di balik catatan sempurna tersebut, tantangan yang sesungguhnya baru akan dimulai.

Vietnam, salah satu kekuatan utama sepak bola usia muda Asia Tenggara, sudah menunggu dan siap menguji kapasitas tim racikan Nova Arianto. Keduanya akan saling berhadapan pada Minggu (7/6).

Nova Arianto mengaku puas dengan performa anak asuhnya.

Menurut dia, laga melawan Timor Leste menjadi kesempatan ideal untuk melihat kualitas seluruh pemain yang dibawa ke turnamen.

"Hari ini saya ingin melihat semua pemain yang sebelumnya belum tampil. Karena itu kami mencoba melakukan banyak pergantian pemain. Saya senang karena semua pemain berusaha memberikan yang terbaik," kata Nova.

Meski demikian, pelatih berusia 46 tahun itu menegaskan kemenangan tersebut tidak boleh membuat tim terlena.