Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Semua Pemain & Pendukung Persebaya Wajib Tahu Apa Dikatakan Bomber Malut United Ini

Sabtu, 10 Januari 2026 – 07:56 WIB
Semua Pemain & Pendukung Persebaya Wajib Tahu Apa Dikatakan Bomber Malut United Ini - JPNN.COM
Bomber Malut United David Da Silva (depan-tengah). Foto: diambil dari malutunited

jpnn.com - SURABAYA - Pekan ke-17 Super League pada Sabtu (10/1) sore menghadirkan laga besar, yakni Persebaya vs Malut United di Stadion Gelora Bung Tomo.

Bomber Malut United David da Silva punya pernyataan menjelang laga digelar.

“Saya melihat Persebaya begitu kuat saat bermain di Gelora Bung Tomo. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menampilkan permainan terbaik dan menjaga fokus agar bisa mendapatkan poin," tutur David.

Baca Juga:

Bagi David, laga melawan Persebaya akan membuka kenangannya, mengingat sang penyerang asal Brasil pernah berseragam Bajol Ijo pada musim 2017-2018 dan 2019-2021.

Namun, David menegaskan hal tersebut tak akan memengaruhi performanya di lapangan sore nanti.

“Saya mempunyai memori indah di sini. Namun, fokus saya sekarang bersama Malut United. Saya menghormati jersei ini dan akan memberikan kemampuan terbaik,” kata David.

Baca Juga:

Malut United datang ke Kota Pahlawan dengan catatan sebelas laga terakhir tak terkalahkan (sembilan menang, 2 imbang). Total 17 poin dikumpulkan saat melakoni pertandingan tandang yang menjadikannya sebagai tim dengan koleksi poin tandang terbanyak hingga pekan ke-16.

Laskar Kie Raha juga menjadi tim tersubur di liga bersama Persija Jakarta dengan total 32 gol.

Persebaya vs Malut United di Stadion Gelora Bung Tomo sore nanti. Jangan sampai lupa...

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persebaya  Persebaya Vs Malut United  David da Silva  Super League  klasemen Super League  Malut United 
BERITA PERSEBAYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp