Semua Pemain Persib Pengin Main Lawan Persija, Wah Gak Bisa Begitu

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung bisa tampil dengan kekuatan penuh saat menjamu Persija Jakarta pada pekan ke-17 Super League di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (11/1) sore WIB.

Tukang Latih Persib Bojan Hodak mengatakan, kondisi pemainnya sangat baik berdasarkan pantauannya pada sesi latihan sore di Lapangan Pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api, kemarin.

Sejumlah pemain yang sempat cedera seperti Beckham Putra Nugraha, Eliano Reijnders, dan Federico Barba sudah dinyatakan pulih dan siap bermain lawan Persija.

"Ini adalah persiapan yang baik. Beckham ada di sini, dia baik-baik saja, 100 persen. Bahkan (Federico) Barba, saya percaya dia bisa mulai berlatih besok. Jadi, saya pikir kami akan memiliki skuad penuh, kecuali (Andrew) Jung," kata Hodak.

Pelatih dari Kroasia itu pun mengungkap motivasi para pemainnya sangat tinggi menghadapi Persija.

Menurutnya, semua pemain Persib ingin bermain. Namun, tak bisa begitu lantaran sepak bola merupakan pertandingan 11 vs 11 di dalam lapangan.