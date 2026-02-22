Close Banner Apps JPNN.com
Liga Indonesia

Semua Pemain Persita Termotivasi Menghancurkan Persib

Minggu, 22 Februari 2026 – 13:54 WIB
Semua Pemain Persita Termotivasi Menghancurkan Persib
Skuad Persita Tangerang menjajal Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Foto: IG persita.official

jpnn.com - BANDUNG - Persita Tangerang siap menantang tuan rumah Persib Bandung pada pekan ke-22 Super League di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (22/2) melam.

Pelatih Carlos Pena mengatakan persiapan pasukannya berjalan dengan baik.

Dia berharap Pendekar Cisadane -julukan Persita, bisa mengeluarkan kemampuan terbaik untuk meraih poin penuh di laga ini.

"Persiapan kami berjalan bagus, semua pemain siap bertanding. Semuanya termotivasi untuk bermain dan kami berharap ada atmosfer yang bagus di stadion melawan juara bertahan liga," kata Carlos Pena seperti dipetik dari halaman klub.

Persita menjadi salah satu dari tiga tim yang pernah mengalahkan Persib pada musim ini (putaran pertama, November 2025).

Namun, Pena menilai hasil yang didapat pada pertemuan pertama merupakan masa lalu, dan semua tim sudah berubah apalagi setelah memasuki paruh kedua musim ini.

"Sangat berbeda, mereka tim yang sangat berbeda dan mereka sudah berubah di sepanjang musim ini. Jadi, pertandingan nanti berbeda juga. Kami termotivasi untuk meraih tiga poin," ujarnya.

Kemenangan atas Persib bukan sekadar soal rivalitas tak langsung di papan atas, melainkan bagian dari target Persita yang sudah dipasang sejak awal musim.

Jangan lupa, habis Tarawih, ada Persib vs Persita pada pekan ke-22 Super League di GBLA.

TAGS   Persib  Persib vs Persita  Persita  Super League  klasemen Super League 
