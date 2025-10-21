Semua yang Perlu Anda Tahu Setelah Malut United Hantam Persis Solo Ada di Sini

Selasa, 21 Oktober 2025 – 08:00 WIB

jpnn.com - SOLO - Malut United menaklukkan Persis Solo pada laga pemungkas pekan ke-9 BRI Super League di Stadion Manahan, Solo, Senin (20/10) malam.

Tim bertabur bintang itu menang 3-1.

Pelatih Malut United Hendri Susilo mengatakan strategi tim berjalan sukses.

“Kami sudah memprediksi permainan Persis. Setelah gol pertama, mereka akan bermain lebih terbuka dan menekan. Ketika jeda babak pertama, saya meminta pemain untuk bermain dengan middle defense dan biarkan lawan masuk,” ujar Hendri.

Juru taktik berusia 59 tahun itu mengatakan timnya pun memainkan compact defense yang dibarengi dengan skema counter attack dari sayap kiri.