Semua yang Perlu Anda Tahu Setelah Malut United Hantam Persis Solo Ada di Sini

Selasa, 21 Oktober 2025 – 08:00 WIB
Semua yang Perlu Anda Tahu Setelah Malut United Hantam Persis Solo Ada di Sini
Pelatih Malut United Hendri Susilo dalam jumpa pers. Foto: malutunitedfccom

jpnn.com - SOLO - Malut United menaklukkan Persis Solo pada laga pemungkas pekan ke-9 BRI Super League di Stadion Manahan, Solo, Senin (20/10) malam.

Tim bertabur bintang itu menang 3-1.

Pelatih Malut United Hendri Susilo mengatakan strategi tim berjalan sukses.

Baca Juga:

“Kami sudah memprediksi permainan Persis. Setelah gol pertama, mereka akan bermain lebih terbuka dan menekan. Ketika jeda babak pertama, saya meminta pemain untuk bermain dengan middle defense dan biarkan lawan masuk,” ujar Hendri.

Baca Juga:

Cek statistik pertandingan dengan cara menggeser isi IG di atas.

Juru taktik berusia 59 tahun itu mengatakan timnya pun memainkan compact defense yang dibarengi dengan skema counter attack dari sayap kiri.

Cek hasil pekan ke-9, jadwal pekan ke-10, dan klasemen Super League setelah kemenangan Malut United di Manahan.

TAGS   Malut United  Persis Solo  Super League  klasemen Super League  jadwal Super League 
