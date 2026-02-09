Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Senapan Angin Meletus Saat Dibersihkan, Bocah 6 Tahun di Sukabumi Kritis

Senin, 09 Februari 2026 – 12:22 WIB
Senapan Angin Meletus Saat Dibersihkan, Bocah 6 Tahun di Sukabumi Kritis
Senapan angin. Foto: Ilustrasi/Antara

jpnn.com, SUKABUMI - Peristiwa tragis dialami seorang bocah berusia 6 tahun berinisial SH asal Desa Gedepangrango, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi.

SH harus menjalani perawatan intensif setelah tertembak senapan angin yang tidak sengaja meletus saat dibersihkan oleh ayah tirinya.

Insiden tersebut terjadi pada Jumat (6/2/2026), dan polisi bergerak cepat dengan mengamankan pria berinisial S (35 tahun), ayah tiri korban.

Kapolsek Kadudampit Ipda Suhendar membenarkan adanya peristiwa tersebut.

Dia menjelaskan, berdasarkan penyelidikan awal, kejadian bermula saat S tengah membersihkan dan memperbaiki senapan angin jenis PCP kaliber 4,5 mm miliknya.

"Diduga pelaku kurang berhati-hati dan tidak menyadari masih ada peluru di dalam laras senapan ketika membongkar bagian popor," kata Suhendar, Senin (9/2/2026).

Saat proses perbaikan berlangsung, senapan angin tersebut tiba-tiba meletus. Peluru mengenai bagian atas pelipis kiri korban dan menembus hingga ke belakang kepala.

Korban yang berada di sekitar lokasi langsung terjatuh dan mengalami luka serius.

Bocah 6 tahun di Sukabumi kritis seusai tertembak senapan angin yang tak sengaja meletus saat dibersihkan ayah tirinya. Polisi mengamankan pelaku.

TAGS   senapan angin  Sukabumi  bocah kritis  Bandung  Jawa Barat 
