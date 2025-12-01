Senator Dedi Iskandar Batubara Berharap Banjir dan Longsor di Sumatra Berstatus Bencana Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Senator atau anggota DPD RI dari Provinsi Sumatera Utara Dr. Dedi Iskandar Batubara memberikan bantuan kepada warga masyarakat terdampak bencana banjir di Kota Medan pada Sabtu (29/11/2025) malam.

Kegiatan bantuan kepada warga masyarakat terdampak banjir di Kota Medan itu bersamaaan dengan rangkaian acara Doa dan Munajat untuk Keselamatan Sumatera Utara di Kantor Pengurus Wilayah Al Washliyah Provinsi Sumatera Utara.

Dalam kegiatan tersebut, Senator Dedi Iskandar memberi bantuan kepada warga di Kota Medan, yang sumber pendanaanya berasal dari dari Program DPD RI Peduli yang merupakan dana Task Force DPD RI dikhususkan untuk membantu masyarakat yang terkena bencana.

Dedi Iskandar Batubara menyampaikan semoga kepada warga masyarakat yang terkena musibah banjir dan longsor diberikan Allah kesabaran.

Dia juga berharap kepada Pemerintah untuk dapat menyelesaikan tahapan-tahapan penanggulangan bencana. Terutama untuk beberapa wilayah yang masih kesulitan untuk mendapat akses baik akses komunikasi maupun akses lainnya.

“Saya juga berharap pemerintah pusat dapat menetapkan bencana di Sumatera Utara khususnya di daerah Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal dan sekitarnya untuk dapat ditetapkan menjadi Bencana Nasional sehingga penanganannya dapat lebih terintegrasi di antara semua Kementerian dan Lembaga dan Pemerintah Daerah,” ujar Senator Dedi Iskandar.

Dedi Iskandar Batubara juga berharap penanganan bencana di Sumatera Utara mesti sesegera mungkin dan jangan terlalu lama.

Hal tersebut dikarenakan sudah cukup banyak korban jiwa yang mencapai 217 orang yang meninggal dunia, belum terhitung di daerah Aceh dan Sumatera Barat serta kerugian materil lainnya.(fri/jpnn)