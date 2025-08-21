Senator Dedi Iskandar Dorong DPD RI Makin Kuat, Efektif dan Bermanfaat

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Kelompok DPD RI di MPR RI Dr. Dedi Iskandar Batubara bersama Pimpinan Kelompok DPD RI di MPR dan Pimpinan dan anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) unsur DPD RI bertemu Pimpinan DPD RI di Ruang Panmus DPD RI, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).

Dalam pertemuan itu, hadir Ketua DPD RI Sultan B Najamudin, para Wakil Ketua DPD RI Ibu GKR Hemas, Tamsil Linrung dan Yorrys Raweyai.

Selain itu, hadir Sekretaris Kelompok DPD RI di MPR Abraham Paul Liyanto yang juga anggota K3, Wakil Ketua K3 Dr. Ajiep Padindang dan sejumlah anggota K3 di antaranya Prof Dr. John Pieries, Prof Juanda, Dr. Valina Sagala, Nurmawati Dewi Bantilan, Dr. Amran Arifin,

Sesuai pertemuan, Senator Dedi Iskandar menjelaskan agenda dalam pertemuan itu adalah menyampaikan kinerja kelompok DPD RI di MPR dan K3 unsur DPD RI.

Agenda kedua, menurut Senator Dedi, melaporkan hasil-hasil kajian yang dilakukan oleh K3 dan selanjutnya meminta arahan dari pimpinan DPD RI terkait roadmap kelompok DPD RI di MPR selama 4 tahun ke depan 2025-2029.

“Artinya bahwa DPD RI melihat penataan sistem kelembagaan negara dan penguatan kewenangan DPD RI sangat penting, di samping kolaborasi kerja-kerja legislatif antara pemerintah sebagai eksekutif dan parlemen sebagai legislatof harus dirawat dan dikawal,” ujar Senator dari Provinsi Sumatera Utara itu.

Melalui pertemuan ini, Senator Dedi menekankan pentingnya DPD RI mempunyai agenda kerja yang lebih terarah, realistik, komprehensif salama empat tahun ke depan.

“Ini penting apa yang kami putuskan bisa memandu 152 orang anggota DPD RI, punya kesamaan pandangan tentang bagaimana sistem parlemen bisa kuat, efektif dan makin dirasakan manfaatnya bagi pembangunan sistem kelembagaan negara yang baik,” ujar Senator Dedi Iskandar.