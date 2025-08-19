Close Banner Apps JPNN.com
Senator Dedi Iskandar: Pidato Presiden Prabowo Meyakinkan Parlemen Tentang Kemampuan Pemerintah Mengeksekusi Program

Selasa, 19 Agustus 2025 – 07:07 WIB
Senator atau anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari Provinsi Sumatera Utara Dr. Dedi Iskandar Batubara sekaligus Ketua Kelompok DPD RI di MPR di sela-sela pembukaan Tahun Sidang 2025-2026 DPD RI di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025) sore. Foto: Friederich Batari/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Senator atau anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari Provinsi Sumatera Utara Dr. Dedi Iskandar Batubara mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan Pidato Kenegaraan Dalam Rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Menurut Senator Dedi, Presiden dalam pidatonya meyakinkan parlemen tentang kemampuan pemerintah mengeksekusi berbagai program yang disebut Asta Cita.

“Yang paling besar, saya apresiasi soal anggaran pendidikan yang menjacai Rp 700 triliun lebih. Itu artinya 20 persen dari 3.786,5 triliun Belanja negara dalam APBN 2026,” ujar Senator Dedi Iskandar yang juga Ketua Kelompok DPD RI di MPR RI di sela-sela pembukaan Tahun Sidang 2025-2026 pada Sidang Paripurna DPD RI di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025) sore.

Senator Dedi melihat program makan bergizi gratis, pendidikan, kesehatan tetap menjadi fokus pemerintah termasuk perumahan.

“Itu sesungguhnya kebutuhan dasar masyarakat,” ujar Senator Dedi Iskandar.

Menurut Dedi Iskandar, hal itu memang kebutuhan dasar masyarakat kita. “Itu realisitik,” tegas Senator Dedi.

Pada kesempatan itu, Senator Dedi mencermati dan melihat Pidato Presiden Prabowo, apakah infrastruktur masih menjadi program utama pemerintah.

“Ternyata tidak. Artinya, saya melihat itu, Presiden ingin memperkuat ketahanan pangan, pertahanan, kebutuhan dasar masyarakat, kesehatan, pendidikan dan gizi,” ujar Senator Dedi.

Senator Dedi Iskandar mengatakan Presiden Prabowo dalam pidatonya meyakinkan parlemen tentang kemampuan pemerintah mengeksekusi berbagai program Asta Cita.

TAGS   Pidato Presiden  Prabowo Subianto  Pemerintah  Senator Dedi Batubara  Dedi Iskandar Batubara 
