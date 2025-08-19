Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora
Hadiri Peringatan Hari Konstitusi 2025

Senator Dedi Iskandar Sebut Perubahan Konstitusi Sangat Penting Bagi DPD RI, Begini Alasannya

Selasa, 19 Agustus 2025 – 10:14 WIB
Senator Dedi Iskandar Sebut Perubahan Konstitusi Sangat Penting Bagi DPD RI, Begini Alasannya - JPNN.COM
Ketua Kelompok DPD RI di MPR RI Dr. Dedi Iskandar Batubara/Senator dari Sumatera Utara Dr. Dedi Iskandar Batubara. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Kelompok DPD RI di MPR RI Dr. Dedi Iskandar Batubara berpandangan perubahan konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) hari ini sangat penting bagi DPD RI.

Senator Dedi Iskandar menyampaikan hal itu seusai menghadiri momentum Peringatan Hari Konstitusi di Gedung Nusantara IV Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/8/2025) malam.

Pada peringatan Hari Konstitusi itu, hadir Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mewakili Presiden Subianto, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan B Najamudin dan pimpinan dan alat kelengkapan MPR RI.

Baca Juga:

Lebih lanjut, Senator dari Provinsi Sumatera Utara itu menyebutkan tiga alasan bagi Kelompok DPD RI mengenai pentingnya mendorong perubahan konstitusi.

Pertama, perlu payung hukum terhadap Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

“Salah satu solusinya adalah PPHN menjadi TAP MPR kemudian itu juga mengharuskan kita untuk melakukan perubahan Konstitusi,” ujar Senator Dedi.

Baca Juga:

Lebih lanjut, Senator Dedi mengatakan alasan kedua soal konstitusi terkait Sistem Presidensial.

“Mengenai sistem presidensial, saya kira batu ujinya baru kita lewati setahun yang lalu dan karenanya sistem presidensial kita yang ada sekarang masih cukup untuk kita pertahankan,” ujar Senator Dedi Iskandar.

Ketua Kelompok DPD RI di MPR RI Dr. Dedi Iskandar Batubara berpandangan perubahan konstitusi, yaitu UUD 1945 sangat penting bagi DPD RI, begini alasannya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   DPD RI  perubahan konstitusi  Hari Konstitusi  Senator Dedi Batubara 
BERITA DPD RI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp