JPNN.com - Nasional

Senator Dedi Iskandar Serahkan Bantuan Kepada Korban Banjir di Langkat Sumut

Sabtu, 29 November 2025 – 15:33 WIB
Anggota DPD RI Dr. Dedi Iskandar Batubara (kedua kanan) menyerahkan bantuan kepada korban banjir di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, Sabtu (29/11/2025). Bantuan tersebut diterima langsung oleh Bupati Langkat H. Syah Afandin didampingi Kepala BPBD Kabupaten Langkat, Kabag Ops Polres Langkat dan Camat Kabupaten Langkat. Foto: Humas DPD RI

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPD RI Dr. Dedi Iskandar Batubara menyerahkan bantuan kepada para korban banjir di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, Sabtu (29/11/2025).

Senator Dedi Iskandar melakukan kegiatan penyerahan bantuan tersebut di Posko Bencana, Kantor Camat Stabat, Kabupaten Langkat.

Dalam kesempatan itu, Senator dari Sumatera Utara ini menyerahkan bantuan kepada para korban melalui Bupati Langkat H. Syah Afandin didampingi Kepala BPBD Kabupaten Langkat, Kabag Ops Polres Langkat dan Camat Kabupaten Langkat.

Adapun Senator Dedi Iskandar Batubara didampingi Ketua PD Al Washliyah Kabupaten Langkat H. Syahrizal, MZ.

Menurut Senator Dedi Iskandar yang juga Ketua Kelompok DPD RI di MPR RI ini, pemberian bantuan tersebut merupakan Program DPD RI Peduli memakai Dana Task Force dari DPD RI yang merupakan dana bantuan untuk bencana.

Adapun bantuan yang disalurkan sebagai berikut:

1. Air Minum Dalam Kemasan sebanyak 500 karton.

2. Mie Instan 50 Karton

Anggota DPD RI Dr. Dedi Iskandar Batubara menyerahkan bantuan kepada korban banjir di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, Sabtu (29/11/2025).

