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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Senator Filep Wamafma Desak Pembentukan Satgas Pencegahan Pungli di Kantor Imigrasi

Kamis, 11 Juni 2026 – 06:56 WIB
Senator Filep Wamafma Desak Pembentukan Satgas Pencegahan Pungli di Kantor Imigrasi - JPNN.COM
Ketua Komite III DPD RI Dr. Filep Wamafma sekaligus Senator dari Provinsi Papua Barat. Foto: Humas DPD RI

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komite III DPD RI Dr. Filep Wamafma mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk Satgas Penegakan Hukum pencegahan pungutan liar (pungli) di lingkungan Kantor Imigrasi, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Pembentukan Satgas ini penting untuk memastikan pelayanan publik berjalan bersih dan adil.

Menurutnya, pungli banyak merugikan masyarakat, termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI).

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Penegasan ini disampaikan Senator Filep seusai menerima keluhan PMI soal dugaan pungli dari oknum tidak bertanggung jawab.

Dia menegaskan agar tidak ada mafia yang bermain atas pengurusan administrasi PMI.

"Kami mendapat keluhan warga Indonesia yang mengalami dugaan pungli terkait pengurusan administrasi bagi pekerja imigran Indonesia," ungkap Filep Wamafma di Jakarta, Selasa (9/6/2026).

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Dia mengatakan dugaan pungli terhadap pembuatan paspor dan keperluan perubahan data bagi pekerja migran merupakan hal yang sangat disayangkan. Menurutnya, pemerintah perlu segera merespons dengan memperketat aturan agar pengurusan administrasi seperti paspor dan dokumen PMI lainnya terjamin oleh hukum.

"Pungli adalah salah satu mata rantai yang perlu diberantas, sebab masalah dokumen data kependudukan TKI ini sangat urgent, sedangkan validasi data kependudukan di Indonesia yang belum tertata secara maksimal, rentan jadi celah,” ujarnya.

Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma mendesak Presiden Prabowo membentuk Satgas Penegakan Hukum pencegahan pungli di lingkungan kantor imigrasi.

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TAGS   Senator Filep Wamafma  DPD RI  kantor imigrasi  pungli  Senator Papua Barat Filep Wamafma 
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