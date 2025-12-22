Senator Filep Wamafma Salurkan Bantuan Sembako ke Pengungsi Moskona Bintuni

jpnn.com, TELUK BINTUNI - Ketua Komite III DPD RI Dr. Filep Wamafma menyerahkan bantuan pangan bagi pengungsi asal Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni.

Penyerahan bantuan tersebut dilaksanakan di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari, Senin (22/12/2025).

Diketahui banyak warga sipil di Moskona Utara dan Moskona Utara Jauh, Kabupaten Teluk Bintuni kini hidup dalam pengungsian, setelah situasi keamanan di wilayah itu terus memburuk akibat operasi militer dan konflik bersenjata antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata.

Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Anggota DPR Otonomi Khusus Papua Barat daerah pemilihan Teluk Bintuni Agustinus Orosomna bersama anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (MRPPB), Eduard Orocomna.

Senator Filep mengatakan penyaluran bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan keterpanggilan sebagai wakil daerah, terlebih dalam momentum perayaan Natal.

“Sebagai anggota DPD RI, saya merasa terpanggil untuk peduli terhadap sesama, apalagi di bulan Natal. Berbagi merupakan implementasi nilai-nilai kehidupan yang kita miliki sebagai manusia,” ujar Filep.

Dia menjelaskan sebagai Senator Papua Barat, dirinya bersama Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Manokwari berkolaborasi untuk memberikan bantuan kasih kepada masyarakat Moskona yang menjadi korban konflik di wilayah tersebut.

Filep berharap bantuan yang disalurkan dapat bermanfaat bagi para pengungsi Moskona sekaligus membantu meringankan beban mereka selama berada di pengungsian.