Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Legislatif

Senator Finsen: Warga Papua Butuh Sekolah dan RS, Bukan Markas Tentara

Rabu, 14 Januari 2026 – 16:54 WIB
Senator Finsen: Warga Papua Butuh Sekolah dan RS, Bukan Markas Tentara - JPNN.COM
Ilustrasi TNI. Foto: JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Senator asal Papua Barat Daya Paul Finsen Mayor mengkritik keras kebijakan negara yang mendatangkan batalion pertanian dan perkebunan di Bumi Cenderawasih.

Finsen berkata demikian saat menginterupsi Rapat Paripurna VI DPD RI Masa Sidang III pada 2025-2026 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/1).

Menurut dia, warga Papua lebih membutuhkan sekolah dan rumah sakit ketimbang negara memperkuat markas militer.

Baca Juga:

"Orang Papua butuh sekolah dan rumah sakit bukan markas tentara. Itu penting," ujar Finsen dalam rapat, Rabu.

TNI memang berencana mengirim batalion Yonif Teritorial Pembangunan (TP) ke Papua untuk mendukung Ketahanan Pangan, Pembangunan Infrastruktur, Kesehatan Masyarakat serta Pemberdayaan Ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan serta keamanan di sana.

Batalion itu nantinya ditempatkan di bawah Komando Brigif TP 82/WKB dan berkedudukan di Kabupaten Biak, Kabupaten Supiori, dan Kabupaten Waropen.

Baca Juga:

Menurut Finsen, Undang-Undang Otsus yang sempat dibahas oleh parlemen mengamanatkan negara memperkuat pendidikan di Papua ketimbang markas tentara.

"Kita, di otsus kita yang dibahas dahulu itu masalah utama itu pendidikan dan kesehatan," ujarnya dalam rapat.

Senator asal Papua Barat Daya Paul Finsen Mayor mengkritik kebijakan negara yang mendatangkan batalion pertanian di Bumi Cenderawasih.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Papua  Paul Finsen Mayor  Sekolah  Senator Finsen 
BERITA PAPUA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp