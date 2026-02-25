Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Senator Lia Istifhama Berharap Kuota Beasiswa Kemenag Ditambah

Rabu, 25 Februari 2026 – 08:26 WIB
Senator Lia Istifhama Berharap Kuota Beasiswa Kemenag Ditambah - JPNN.COM
Anggota DPD RI Dr. Lia Istifhama. Foto: Humas DPD RI

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah ramainya perbincangan soal alumni penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang berpeluang bekerja di luar negeri, Anggota DPD RI Dr. Lia Istifhama justru mendorong penguatan beasiswa di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag).

Menurut Lia, momentum polemik LPDP seharusnya menjadi refleksi bersama bahwa beasiswa negara adalah investasi jangka panjang untuk kepentingan bangsa.

Oleh karena itu, dia berharap kuota beasiswa Kemenag makin ditingkatkan, khususnya bagi mahasiswa di perguruan tinggi keagamaan Islam.

Baca Juga:

“Saya berharap Kemenag RI makin meningkatkan kuota beasiswanya. Karena saya pernah merasakan menerima beasiswa sewaktu kuliah program magister dan bantuan penyelesaian kuliah S3 sehingga keduanya mengantarkan saya ke jenjang doktoral,” ujarnya.

Politikus yang akrab disapa Ning Lia itu mengaku pengalaman menerima beasiswa saat S2 dan bantuan penyelesaian pendidikan doktoral menjadi titik penting dalam perjalanan akademiknya.

“Keberkahan yang saya rasakan ini, tentu saya harapkan bisa juga dirasakan orang lain,” tambahnya.

Baca Juga:

Sebelumnya, Lia juga menegaskan penerima beasiswa negara, termasuk Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) seharusnya kembali dan mengabdi di dalam negeri setelah menyelesaikan studi.

“Namun setelah lulus, seharusnya fokus di dalam negeri dengan tujuan mewariskan ilmu dan semangat kepada generasi di bawahnya,” tegasnya.

Anggota DPD RI Dr. Lia Istifhama justru mendorong penguatan beasiswa di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Senator Lia Istifhama  DPD RI  Lia Istifhama  beasiswa LPDP  beasiswa kemenag 
BERITA SENATOR LIA ISTIFHAMA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp