Senator Muda Lia Istifhama Apresiasi Pemprov Jatim: Dana Menyusut, Layanan Publik Tetap Melaju

jpnn.com, JAKARTA - Senator muda asal Jawa Timur Lia Istifhama memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dinilainya mampu menjaga kinerja pemerintahan tetap stabil di tengah tekanan fiskal yang tidak ringan.

Pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat, ditambah perubahan kebijakan pajak dan retribusi daerah, disebut tidak mengganggu jalannya program-program strategis Pemprov Jatim.

Menurut Lia, kondisi fiskal yang menantang sejatinya berpotensi memperlambat pembangunan dan pelayanan publik.

Namun, yang terjadi di Jawa Timur justru sebaliknya. “Ini menunjukkan adanya kepemimpinan fiskal yang adaptif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Tidak semua daerah mampu bertahan dalam situasi seperti ini,” ujarnya.

Pengurangan dana transfer pusat yang cukup signifikan, kata Lia, seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah daerah.

Dia menilai Pemprov Jatim mampu merespons dengan kebijakan yang tepat, tanpa mengorbankan layanan dasar masyarakat. Ia menyebut langkah tersebut patut menjadi rujukan bagi daerah lain.

Senada dengan itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono menegaskan bahwa penurunan pendapatan tidak berdampak pada program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Memang banyak yang heran, di tengah menurunnya pendapatan, program Pemprov tetap berjalan normal. Kuncinya ada pada efisiensi dan fokus,” kata Adhy.