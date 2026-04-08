Senator NTT Angelo Dukung BNN Larang Vape Demi Selamatkan Generasi Muda

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Angelius Wake Kako mendukung penuh langkah Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk melarang peredaran rokok elektrik atau vape di Indonesia demi menyelamatkan generasi muda.

Senator asal Nusa Tenggara Timur (NTT) yang akrab disapa Angelo ini menilai, langkah tegas BNN sangat krusial mengingat maraknya temuan kandungan narkotika hingga obat bius dalam cairan (liquid) vape yang beredar bebas di masyarakat.

"Kita tidak boleh berkompromi jika menyangkut masa depan generasi muda. Temuan BNN bahwa vape telah disalahgunakan menjadi media peredaran narkotika jenis baru adalah peringatan keras bagi kita semua," ujar Angelo dalam keterangannya, Rabu (8/4/2026).

Diberitakan sebelumnya, Kepala BNN Suyudi Ario Seto mengusulkan pelarangan vape menyusul hasil uji laboratorium terhadap 341 sampel liquid vape.

Hasilnya, ditemukan 11 sampel mengandung ganja sintetis (synthetic cannabinoid), 23 sampel mengandung etomidate, dan satu sampel mengandung sabu (methamphetamine).

Angelo menegaskan kehadiran zat berbahaya seperti etomidate—obat bius yang kini masuk kategori narkotika golongan II—dalam perangkat yang populer di kalangan remaja sangatlah mengkhawatirkan.

"Vape sudah menjadi gaya hidup di kalangan anak muda. Jika media ini ternyata disusupi narkotika dan obat bius, maka kita sedang menghadapi ancaman serius. Saya sepakat dengan BNN bahwa memutus media peredarannya adalah cara paling signifikan untuk mengatasi peredaran zat berbahaya ini," tegas Angelo.

Usulan pelarangan ini tengah menjadi pembahasan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Narkotika dan Psikotropika yang masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026.