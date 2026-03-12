Senator Se-Sumatra Dorong Integrasi Perekonomian Kawasan, Simak Penjelasannya

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari 10 provinsi kawasan Pulau Sumatera kembali bersepakat melahirkan gagasan One Sumatera Economic Initiative.

"Gagasan pengembangan perekonomian kawasan ini merupakan inisiatif politic para Senator Se-Sumatera yang bertujuan meningkatkan kualitas pertumbuhan sekaligus Pemerataan ekonomi di Kawasan Sumatera," ujar Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin saat memberikan keterangan resminya pada Kamis (12/3/2026).

Mantan wakil Gubernur Bengkulu itu mengatakan, gagasan One Sumatera Initiative tersebut merupakan usulan atau aspirasi lama para Senator Se-Sumatra yang belum sempat diterjemahkan ke tataran kebijakan.

Sultan menyebut terdapat banyak pertimbangan yang mendorong para Senator untuk membentuk semacam Master plan pengembangan perekonomian di Kawasan Sumatera.

“Selain karena modal SDA dan SDM yang memadai, kami ingin potensi Dan ke-khasan sosiologis yang cenderung homogen, juga posisi geografis Sumatera yang lebih aksesible ke beberapa Negara tetangga bisa menjadi hub utama ekonomi Nasional di tengah ketidakpastian geopolitic saat ini," ungkapnya.

Dengan demikian, kata koordinator Sub Wilayah Barat 1 DPD RI itu, gagasan one Sumatera Initiative tidak hanya akan mendorong shifting pusat perekonomian Nasional, tapi dalam jangka panjang dapat memastikan terwujudnya Keadilan sosial ekonomi nasional.

"Kami akan segera menyusun master plan dan berkoordinasi dengan kementerian Dan lembaga terkait, terutama Bapennas Dan Kementerian dalam negeri. Sehingga diharapkan dapat dikeluarkan keputusan presiden," katanya.

Sultan menjelaskan bahwa peta jalan One Sumatera Initiative akan menjadi rujukan pemerintah dan pemerintah daerah Se-Sumatera dalam agenda pembangunan ekonomi dan bisnis di Kawasan Sumatra.