Senayan City, YSMS dan YKAKI Berkolaborasi Gelar Fairy Tale Time Bagi Anak-Anak Pejuang Kanker

jpnn.com, JAKARTA - Senayan City berkolaborasi dengan Yayasan Sukma Mulya Sehati (YSMS) dan Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia (YKAKI) didukung oleh Superindo, Yapena menghadirkan kegiatan Fairy Tale Time bagi anak-anak pejuang kanker beserta para pendamping.

Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati Hari Kanker Anak Sedunia yang jatuh pada 15 Februari 2026.

Kegiatan yang mengangket tema “Demonstrating Impact: From Challenge to Change" ini berlangsung di Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).

Kegiatan Fairy Tale Time bagi anak-anak pejuang kanker beserta para pendamping. Foto: Source for JPNN

Center Director Senayan City, Selvyn mengatakan pihaknya melaksanakan salah satu bentuk kepedulian dan dukungan terhadap anak-anak pejuang kanker dengan menghadirkan kegiatan Fairy Tale Time berkolaborasi dengan Yayasan Sukma Mulya Sehati (YSMS) dan Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia (YKAKI).

Dia berharap kegiatan ini dapat menjadi hiburan yang menambah keceriaan sekaligus menjadi sarana berbagi semangat bagi anak-anak yang sedang menjalani perawatan dan berjuang melawan kanker.

Melalui kegiatan ini, Senayan City & Yayasan Sukma Mulya Sehati (YSMS) menghadirkan dunia imajinasi melalui dongeng edukatif dan interaksi ceria, ventriloquist, bernyanyi bersama untuk memberikan momen kebahagiaan dan kegembiraan bagi puluhan anak-anak pejuang kanker beserta orang tua/para pendamping yang tinggal di Rumah YKAKI.