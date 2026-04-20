Sendiri, Sheryl Sheinafia Menumpahkan Isi Kepala

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Sheryl Sheinafia kembali mempersembahkan single terbaru yang bertajuk Sendiri.

Alih-alih berbicara tentang romansa, dia kali ini mengangkat tema yang lebih reflektif yakni tentang bagaimana seseorang berhadapan dengan isi pikirannya sendiri.

Berawal dari curhatannya dengan Rahmania Astrini, Sheryl Sheinafia mengeluarkan penuhnya seluruh isi kepala.

Terkadang isi kepalanya terasa unik dan berbeda, namun di saat yang sama justru kadang malah membuat diri sendiri sulit dipahami oleh orang lain.

Dari sana, muncul berbagai kesalahpahaman hingga rencana-rencana yang tidak berjalan sesuai harapan. Pada akhirnya, setiap individu tetap harus berdamai dan membenahi isi pikirannya sendiri karena apa pun hasilnya, diri sendiri yang akan menjalaninya.

Secara musikal, Sendiri dari Sheryl Sheinafia dibangun dengan pendekatan yang lebih sederhana dan kontemplatif.

Kembali bersenjata gitar akustik, aransemen lagu tersebut cenderung clean dan ruangnya terasa luas, memberi ruang bagi vokal Sheryl Sheinafia untuk menjadi pusat emosi.

Klimaksnya, Sendiri diakhiri dengan acapella, seolah-olah dirinya memberikan afirmasi kepada pendengar untuk menelan semua isi kepala sendiri.