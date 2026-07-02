Senegal Unggul 2 Gol, Belgia Balas 3 Kali Termasuk Penalti Menit 120+5

Kamis, 02 Juli 2026 – 06:00 WIB

jpnn.com - SEATTLE – Belgia lulus ke 16 Besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Senegal di Seattle Stadium, Kamis (2/7) subuh WIB.

Pertarungan gila. Senegal unggul dua gol lebih dahulu.

Belgia menyamakan kedudukan menjadi 2-2 dan memaksa Senegal memainkan babak ekstra 2x15 menit.

Di ujung babak tambahan waktu kedua, terjadi kontak di kotak penalti Senegal.

fifa

Wasit dari Honduras Said Martinez (plus VAR) memutuskan itu penalti.

Kapten Belgia Youri Tielemans menunaikan tugasnya, gol. Belgia 3, Senegal menangis.

Di 16 Besar, Belgia akan menghadapi pemenang laga Amerika Serikat vs Bosnia and Herzegovina. (fifa/jpnn)