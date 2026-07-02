Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Senegal Unggul 2 Gol, Belgia Balas 3 Kali Termasuk Penalti Menit 120+5

Kamis, 02 Juli 2026 – 06:00 WIB
Senegal Unggul 2 Gol, Belgia Balas 3 Kali Termasuk Penalti Menit 120+5 - JPNN.COM
Para pemain Belgia bersukacita seusai memastikan tiket 16 Besar Piala Dunia 2026. Foto: digitalhubfifa

jpnn.com - SEATTLE – Belgia lulus ke 16 Besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Senegal di Seattle Stadium, Kamis (2/7) subuh WIB.

Pertarungan gila. Senegal unggul dua gol lebih dahulu.

Belgia menyamakan kedudukan menjadi 2-2 dan memaksa Senegal memainkan babak ekstra 2x15 menit.

Baca Juga:

Di ujung babak tambahan waktu kedua, terjadi kontak di kotak penalti Senegal.

Senegal Unggul 2 Gol, Belgia Balas 3 Kali Termasuk Penalti Menit 120+5 Senegal Unggul 2 Gol, Belgia Balas 3 Kali Termasuk Penalti Menit 120+5fifa

Wasit dari Honduras Said Martinez (plus VAR) memutuskan itu penalti.

Baca Juga:

Kapten Belgia Youri Tielemans menunaikan tugasnya, gol. Belgia 3, Senegal menangis.

Di 16 Besar, Belgia akan menghadapi pemenang laga Amerika Serikat vs Bosnia and Herzegovina. (fifa/jpnn)

Laga 32 Besar Piala Dunia 2026 Belgia vs Senegal berakhir dengan lima gol dan sarat drama.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Senegal  Belgia  Belgia Vs Senegal  Piala Dunia 2026  Hasil Piala Dunia 2026  16 Besar Piala Dunia 2026 
BERITA SENEGAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp