Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Sengketa Situ Ranca Gede Berlanjut, Dukungan untuk Pemprov Banten Terus Bertambah

Jumat, 26 September 2025 – 05:51 WIB
Sengketa Situ Ranca Gede Berlanjut, Dukungan untuk Pemprov Banten Terus Bertambah - JPNN.COM
Koordinator Penerus Banten Egi Hendrawan. Foto: Dokumentasi Pribadi

jpnn.com, SERANG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mengalami kekalahan dalam gugatan banding aset Situ Ranca Gede di Kabupaten Serang.

Putusan banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Nomor 148/B/2025/PT.TUN.JKT mengabulkan gugatan PT Modern Industrial Estate sebagai pihak penggugat.

Melalui putusan tersebut pula memerintahkan kepada Pemprov Banten untuk menghapus Situ Ranca Gede dari daftar aset barang milik daerah.

Baca Juga:

Melihat kondisi tersebut, kalangan aktivis yang tergabung dalam Penerus Banten menyatakan dukungan terhadap pemerintah dalam upaya kasasi di Mahkamah Agung (MA) terkait sengketa Situ Ranca Gede.

Koordinator Penerus Banten Egi Hendrawan menilai putusan banding di PTTUN Jakarta berpotensi merugikan kepentingan publik.

"Majelis hakim jelas keliru, karena sengketa Situ Ranca Gede bukan hanya persoalan tata usaha negara melainkan menyangkut status kepemilikan aset daerah," ucap Egi, Kamis (25/9).

Baca Juga:

"Apabila dibiarkan putusan ini dapat membuka jalan bagi pencaplokan aset publik oleh pihak swasta," sambung dia.

Menurut Egi yang juga pengamat hukum dan politik, ada sejumlah kejanggalan dalam putusan PT TUN Jakarta terkait sengketa Situ Ranca Gede.

Pengamat hukum menilai putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta tentang Situ Ranca Gede ada kejanggalan..

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Sengketa Situ Ranca Gede  Pemprov Banten  Sengketa lahan  PTTUN  Kabupaten Serang 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp