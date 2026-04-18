Seni Budaya Bali Semarakkan Kemala Run 2026 di Gianyar

jpnn.com, GIANYAR - Kekayaan seni dan budaya Bali menjadi daya tarik utama dalam gelaran Kemala Run 2026 yang akan berlangsung pada 19 April 2026 di Bali United Training Center (BUTC), Gianyar. Antusiasme masyarakat terlihat melalui partisipasi aktif dalam menghadirkan pertunjukan budaya di sepanjang rute lomba.

Bersama para seniman dan Dinas Kebudayaan, masyarakat Bali turut ambil bagian melalui penampilan seni budaya dari 23 banjar yang tersebar di sepanjang rute lomba. Kehadiran berbagai atraksi ini tidak hanya menyemarakkan suasana, tetapi juga memperkuat konsep sport tourism yang diusung dalam kegiatan tersebut.

Selain itu, partisipasi pecalang sebagai unsur pengamanan adat turut memberikan kontribusi signifikan dalam menjaga ketertiban dan kelancaran kegiatan. Bersinergi dengan aparat dan panitia, pecalang membantu pengaturan arus masyarakat serta memastikan suasana tetap kondusif di sepanjang rute lomba.

Masyarakat desa di sepanjang rute lomba juga berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan serta memberikan semangat kepada para pelari melalui beragam pertunjukan tari adat Bali. Suasana yang tercipta menjadikan Kemala Run 2026 tidak sekadar ajang olahraga, tetapi juga sebagai pesta rakyat yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Kegiatan ini juga memberikan dampak positif bagi pemberdayaan ekonomi lokal. UMKM binaan Bhayangkari dilibatkan dalam penyelenggaraan acara, bersama masyarakat dari enam desa dan 23 banjar yang dilalui rute lomba, sehingga membuka peluang ekonomi sekaligus memperkuat kolaborasi komunitas lokal.

Ketua Panitia Kemala Run 2026 Deny Agus Suryonugroho menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada masyarakat Bali atas dukungan dan ketulusan mereka dalam menyukseskan acara ini.

“Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Bali, termasuk peran aktif pecalang, yang telah berpartisipasi dengan penuh semangat dan ketulusan. Dukungan ini sangat berarti bagi kesuksesan Kemala Run 2026,” ujarnya.

Kemala Run 2026 di Bali diikuti oleh sekitar 10.000 hingga 11.000 peserta dari dalam dan luar negeri, yang akan berkompetisi dalam kategori Half Marathon (21K), 10K, dan 5K.