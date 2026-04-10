Seniman Asal Malang Menangkan Kompetisi Colour4Life Asia Pacific 2025/2026

jpnn.com - Seniman asal Malang, Yohan Purnomo, menjadi pemenang Kompetisi Seni Internasional Colour4Life Asia Pacific 2025/2026 Faber-Castell International Indonesia.

Dia berhasil meraih posisi tertinggi setelah menyisihkan ribuan peserta dari sembilan negara lainnya di kawasan Asia Pasifik melalui proses seleksi yang ketat.

Seremoni penyerahan penghargaan berlangsung di Pabrik Marker Faber-Castell, Kawasan Industri MM2100, Cibitung, Jawa Barat, dan disaksikan oleh Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste.

"Melalui pendekatan artistik, Yohan mampu menyelaraskan kreativitas dengan pesan budaya, lingkungan, dan sosial sesuai semangat program Colour4Life," kata Managing Director PT Faber-Castell International Indonesia, Yandramin Halim, Rabu (22/4).

Karya Yohan yang berjudul "Shell of Cosmos" menampilkan eksplorasi visual bertema penyu yang menggabungkan elemen estetika dengan pesan mendalam mengenai keberlanjutan lingkungan, siklus kehidupan, serta refleksi nilai-nilai budaya Nusantara.

Sebagai pemenang utama, Yohan berhak atas hadiah eksklusif berupa kunjungan ke kantor pusat Faber-Castell di Stein, Jerman, bersama satu orang pendamping.

Yandramin Halim, juga menyampaikan apresiasinya atas pencapaian ini. Menurutnya, keberhasilan Yohan membuktikan bahwa talenta kreatif Indonesia memiliki daya saing kuat di kancah internasional dalam mengomunikasikan pesan-pesan penting melalui media seni.

Sementara itu Yohan mengatakan, karya tersebut terinspirasi dari filosofi penyu yang selalu kembali ke tempat asalnya, yang menjadi pengingat bagi manusia untuk tidak melupakan warisan budaya leluhur.