Senior GMKI Rouli Rajagukguk Pertanyakan Motif Melaporkan Jusuf Kalla ke Polisi

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Forum Senior GMKI Jakarta Periode 2024-2025 Rouli Rajagukguk mengatakan setelah melihat stuasi perkembangan laporan yang dilayangkan oleh segelintir organisasi kepada Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla, kondisi di lapangan makin memanas.

"Oleh karena itu, semua pihak perlu melihat isi ceramah Jusuf Kalla secara utuh dan jernih," ujar Rouli Rajagukguk dalam keterangannya pada Kamis (7/4/2026)//.

Rouli mengajak untuk melihat bersama terkait laporan yang dilayangkan oleh beberapa organisasi kepada Jusuf Kalla.

Dia menilai langkah tersebut justru terkesan sengaja menggeser dari hal yang diskursus substantif menjadi konstruksi opini yang menyesatkan sehingga berpotensi menjadi konfilk kepentingan di lapangan.

Lebih lanjut, Rouli memberikan beberapa catatan. Pertama, tuduhan yang dibangun tidak berangkat dari pemahaman utuh atas isi ceramah, melainkan dari potongan pernyataan yang dilepaskan dari konteks.

Praktik semacam ini bukan sekadar keliru, tetapi berpotensi membentuk persepsi publik yang tidak berdasar.

Kedua, perlu ditegaskan bahwa yang disampaikan adalah analisis atas realitas konflik sosial di Indonesia—bukan pernyataan teologis, apalagi penilaian terhadap ajaran agama tertentu. Mengubah analisis konflik menjadi isu penistaan adalah bentuk distorsi yang serius.

Ketiga, Rouli mempertanyakan motif di balik upaya mendorong isu ini ke ranah pidana.