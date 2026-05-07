Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Senior GMKI Rouli Rajagukguk Pertanyakan Motif Melaporkan Jusuf Kalla ke Polisi

Kamis, 07 Mei 2026 – 11:51 WIB
Senior GMKI Rouli Rajagukguk Pertanyakan Motif Melaporkan Jusuf Kalla ke Polisi - JPNN.COM
Sekretaris Forum Senior GMKI Rouli Rajagukguk. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Forum Senior GMKI Jakarta Periode 2024-2025 Rouli Rajagukguk mengatakan setelah melihat stuasi perkembangan laporan yang dilayangkan oleh segelintir organisasi kepada Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla, kondisi di lapangan makin memanas.

"Oleh karena itu, semua pihak perlu melihat isi ceramah Jusuf Kalla secara utuh dan jernih," ujar Rouli Rajagukguk dalam keterangannya pada Kamis (7/4/2026)//.

Rouli mengajak untuk melihat bersama terkait laporan yang dilayangkan oleh beberapa organisasi kepada Jusuf Kalla.

Baca Juga:

Dia menilai langkah tersebut justru terkesan sengaja menggeser dari hal yang diskursus substantif menjadi konstruksi opini yang menyesatkan sehingga berpotensi menjadi konfilk kepentingan di lapangan.

Lebih lanjut, Rouli memberikan beberapa catatan. Pertama, tuduhan yang dibangun tidak berangkat dari pemahaman utuh atas isi ceramah, melainkan dari potongan pernyataan yang dilepaskan dari konteks.

Praktik semacam ini bukan sekadar keliru, tetapi berpotensi membentuk persepsi publik yang tidak berdasar.

Baca Juga:

Kedua, perlu ditegaskan bahwa yang disampaikan adalah analisis atas realitas konflik sosial di Indonesia—bukan pernyataan teologis, apalagi penilaian terhadap ajaran agama tertentu. Mengubah analisis konflik menjadi isu penistaan adalah bentuk distorsi yang serius.

Ketiga, Rouli mempertanyakan motif di balik upaya mendorong isu ini ke ranah pidana.

Sekretaris Forum Senior GMKI Jakarta Periode 2024-2025 Rouli Rajagukguk mengatakan setelah melihat stuasi perkembanGan setelah melaporkan Jusuf Kalla ke polisi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jusuf Kalla  GMKI  tokoh  perdamaian 
BERITA JUSUF KALLA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp