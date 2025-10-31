Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Event

Sensasi Baru Lari Maraton dalam Menjaga Lingkungan dan Pencegahan Emisi Karbon

Jumat, 31 Oktober 2025 – 14:42 WIB
Sensasi Baru Lari Maraton dalam Menjaga Lingkungan dan Pencegahan Emisi Karbon - JPNN.COM
Acara konferensi pers event PLN Electric Run 2025 yang digelar di Studio 5 XXI Agora Mall, Jakarta, Jumat (31/10). Foto: Dokumentasi PLN Electric Run 2025

jpnn.com, JAKARTA - Event PLN Electric Run 2025 akan kembali digelar pada Minggu (2/11) mendatang di ICE BSD, Tangerang.

Pada edisi kali ini tema yang diusung Recharge as One dengan mengajak para pelari bersatu, dalam semangat kolaborasi untuk mengusung energi pembaruan.

Diharapkan, PLN Electric Run menjadi langkah nyata dalam menjaga lingkungan dan berkontribusi terhadap pencegahan emisi karbon.

Baca Juga:

Sekretaris Perusahaan PT. PLN, Yuliandra Syahrial Nurdin mengungkapkan bahwa event yang digelar sejalan dengan misi perusahaan BUMN tersebut mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada 2060.

“PLN Electric Run 2025 ini mengajak masyarakat berlari mencetak prestasi dengan semangat menciptakan lingkungan yang lebih sehat melalui kesadaran akan pengurangan emisi karbon pada setiap langkah larinya.”

“Setelah dilaksanakan dua tahun berturut-turut, kami melihat bagaimana para pelari masih terus bersemangat untuk memberikan dampak positif bagi lingkungan,” ungkap Yuliandra saat ditemui di kawasan Sudirman, Jumat (31/10).

Baca Juga:

Sebanyak tujuh ribu lebih pelari dari beragam komunitas akan memadati PLN Electric Run 2025 kali ini.

VP Niaga PLN, Revanny Yudhistira menilai tingginya animo pendaftar membuktikan bahwa seluruh peserta mulai melek untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat, melalui kesadaran akan pengurangan emisi karbon.

Event PLN Electric Run 2025 akan kembali digelar pada Minggu (2/11) mendatang di ICE BSD, Tangerang

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PLN  PLN Electric Run 2025  Lari Maraton  Emisi karbon 
BERITA PLN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp