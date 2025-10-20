Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Sensasi Lari Sambil Lihat Satwa, Zoo Run 2025 Tuai Antusiasme Tak Terduga

Senin, 20 Oktober 2025 – 18:47 WIB
Sensasi Lari Sambil Lihat Satwa, Zoo Run 2025 Tuai Antusiasme Tak Terduga
Peserta saat mengikuti event 'Zoo Run 2025' di Lembang Park & Zoo, Jalan Kolonel Masturi, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (18/10/2025). Foto: sources for JPNN

jpnn.com -

Olahraga berlari kini tak lagi dianggap sekadar aktivitas fisik saja. Pergeseran gaya hidup masyarakat perkotaan beriringan dengan tumbuhnya komunitas lari di sejumlah kota di Indonesia.

Melihat peningkatan peminat olahraga lari,  Lembang Park & Zoo di Kabupaten Bandung Barat (KBB) menggelar event lari bertajuk Zoo Run 2025 pada Sabtu (18/10/2025).

Acara ini dilaksanakan di kawasan wisata Lembang Park & Zoo, Jalan Kolonel Masturi, Lembang, dengan dua kategori, yakni 5 kilometer (5K) dan 10K.

Humas Lembang Park & Zoo Miftah Setiawan mengatakan antusiasme peserta dalam event perdana ini cukup tinggi.

Dari 2.500 target peserta, hampir 1.000-an orang ikut berlari di akhir pekan kemarin.

"Animo peserta lumayan banyak dan Alhamdulillah cuaca juga mendukung," kata Miftah dalam keterangannya, dikutip Senin (20/10).

Miftah menuturkan  Zoo Run 2025 diselenggarakan sebagai rangkaian ulang tahun kelima Lembang Park & Zoo sekaligus menjadi momentum untuk mempromosikan destinasi wisata edukatif tersebut.

