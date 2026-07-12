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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Sentil Duit Kabur ke Luar Negeri, Prabowo Jagokan Koperasi Jadi Juru Selamat Ekonomi RI

Minggu, 12 Juli 2026 – 18:50 WIB
Sentil Duit Kabur ke Luar Negeri, Prabowo Jagokan Koperasi Jadi Juru Selamat Ekonomi RI - JPNN.COM
Presiden Prabowo Subianto memberikan pidato dalam Puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (12/7/2026). (ANTARA/Maria Cicilia Galuh)

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto optimistis terhadap masa depan gerakan koperasi Indonesia.

Kepala Negara meyakini bahwa koperasi mampu bangkit dan menjelma sebagai salah satu kekuatan utama penopang perekonomian nasional melalui strategi penguatan ekonomi kerakyatan yang digerakkan langsung dari level pedesaan.

Hal tersebut ditegaskan Presiden Prabowo saat menyampaikan pidato pada Puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79 yang berlangsung di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (12/7).

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Menurutnya, koperasi merupakan instrumen paling krusial untuk memastikan roda ekonomi berputar di dalam negeri dan tidak mengalir ke luar.

"Gerakan koperasi Indonesia akan bangkit menjadi kekuatan ekonomi Indonesia, kekuatan ekonomi yang tidak akan bawa uang lari dari Indonesia," ujar Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo mengatakan pemerintah ingin membangun sistem ekonomi yang membuat kesejahteraan dirasakan oleh petani, nelayan, dan buruh.

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Menurutnya, penguatan koperasi akan membuat aktivitas ekonomi tumbuh dari desa, kecamatan, hingga kabupaten sehingga manfaatnya dapat dinikmati langsung oleh masyarakat setempat.

Ia menilai bahwa selama ini sebagian kekayaan yang dihasilkan rakyat belum sepenuhnya kembali kepada masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto optimistis terhadap masa depan gerakan koperasi Indonesia.

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TAGS   koperasi  koperasi Indonesia  Harkopnas  Presiden Prabowo 
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