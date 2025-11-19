Sentuhan Bojan Hodak di Balik Layar, Perubahan Besar pada Pemain Muda Persib Bandung

Rabu, 19 November 2025 – 07:36 WIB

jpnn.com - Seorang pemain muda Persib Bandung menyampaikan rasa syukur karena mendapat kesempatan berlatih langsung di bawah arahan Bojan Hodak.

Sosok yang dimaksud ialah Zulkifli Lukmansyah. Dia menilai pelatih asal Kroasia itu memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan dirinya, baik sebagai pesepak bola maupun pribadi.

Pengaruh Besar Hodak pada Perkembangan Zulkifli

Pemain yang lahir di Bandung pada 8 September 2006 tersebut mengungkapkan bahwa suasana di skuad Maung Bandung membuatnya merasa sangat nyaman.

Menurutnya, Hodak bukan hanya mengajarkan teknik bermain, tetapi juga memberikan pemahaman mendalam mengenai filosofi sepak bola yang sebenarnya.

"Sangat senang bisa mendapatkan kesempatan dilatih oleh pelatih sekelas Coach Bojan."

"Beliau mengajarkan cara bermain sepak bola yang sesungguhnya," ucap pemain yang karib disapa Zul itu.

Kesempatan Berharga di Piala Presiden 2025

Pada ajang Piala Presiden 2025, Zul beberapa kali dipercaya turun ke lapangan.

Kesempatan itu disebutnya sebagai momen penting yang mendorongnya makin percaya diri.