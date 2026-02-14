Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Sentul City Hospitality Group Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Desa Cijayanti

Sabtu, 14 Februari 2026 – 19:36 WIB
Sentul City Hospitality Group Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Desa Cijayanti - JPNN.COM
Sentul City Hospitality Group menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak banjir secara bertahap di sejumlah titik terdampak. Foto: dok SCH

jpnn.com, SENTUL - Sentul City Hospitality Group menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak banjir di kawasan Sentul. Penyaluran dilakukan secara bertahap di sejumlah titik terdampak, termasuk Kampung Cicered, Desa Cijayanti.

Bantuan yang diberikan meliputi kebutuhan pokok, perlengkapan balita, perlengkapan kebersihan diri, serta kebutuhan kesehatan dasar bagi keluarga terdampak.

Director of Commercial Sentul City Hospitality Group, Aida Ristany, menyampaikan kegiatan tersebut merupakan respons cepat perusahaan terhadap bencana banjir yang melanda wilayah Sentul.

Baca Juga:

“Ini merupakan respons cepat kami untuk hadir dan membantu masyarakat sekitar yang terdampak langsung oleh bencana. Kami ingin memastikan bantuan segera tersalurkan guna meringankan beban warga dalam masa tanggap darurat,” ujarnya.

Dalam proses distribusi, Karang Taruna Kecamatan Babakan Madang turut dilibatkan untuk membantu penyaluran bantuan kepada warga.

Sekretaris Karang Taruna Kecamatan Babakan Madang, Asep Beny, mengatakan pihaknya bersama Karang Taruna Desa Sumur Batu dengan sukarela membantu proses distribusi bantuan dari Sentul City.

Baca Juga:

“Kegiatan peduli sesama tadi, kami dari Karang Taruna Kecamatan Babakan Madang dibantu Karang Taruna Desa Sumur Batu dengan senang hati ikut serta membantu menyalurkan bantuan dari Sentul City yang diwakili oleh Ibu Aida Ristany. Semoga bantuan ini bisa sedikit meringankan korban dampak banjir di Kampung Cicered, Desa Cijayanti,” ujar  Asep.

Sentul City Hospitality Group menyatakan akan terus memantau perkembangan di lapangan serta membuka peluang dukungan lanjutan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak. (flo/jpnn)

Pemberian bantuan untuk warga merupakan respons cepat perusahaan terhadap bencana banjir yang melanda wilayah Sentul.

Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Sentul  Korban Banjir  banjir di sentul  Sentul City Hospitality 
BERITA SENTUL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp