JPNN.com - Daerah

Seorang Anak Hanyut di Sungai Cikandang Garut, Tim SAR  Bergerak

Minggu, 01 Maret 2026 – 22:00 WIB
Seorang Anak Hanyut di Sungai Cikandang Garut, Tim SAR  Bergerak - JPNN.COM
Sejumlah petugas melakukan pencarian seorang anak yang terbawa arus Sungai Cikandang, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Minggu (1/3/2026). ANTARA/HO-Polres Garut

jpnn.com - GARUT - Seorang anak berusia sembilan tahun dilaporkan hilang karena hanyut di aliran Sungai Cikandang, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Minggu (1/3).

Tim Search And Rescue (SAR) yang mendapatkan laporan atas peristiwa itu langsung bergerak melakukan pencarian terhadap korban.

Kepala Polsek Pakenjeng Iptu Muslih Hidayat membenarkan informasi bahwa adanya anak bernama Bagja, pelajar yang merupakan warga Kampung Bolang, Desa Tanjungjaya, hanyut saat menyeberang Sungai Cikandang sekitar pukul 10.00 WIB.

"Sampai saat ini korban belum ditemukan, masih dalam pencarian," kata Muslih dihubungi melalui telepon seluler di Garut, Minggu (1/3) petang.

Dia menuturkan peristiwa itu bermula ketika korban hendak menyeberang sungai, kemudian terseret arus air sampai akhirnya hilang tenggelam.

Muslih mengatakan tim gabungan dari unsur Polri, TNI, aparatur pemerintah setempat dan masyarakat langsung melakukan pencarian dengan menyusuri arus sungai. Namun, hingga petang tim tak menemukan keberadaan korban.

"Pencarian dilakukan di sekitaran aliran Sungai Cikandang dengan metode manual menyisir pinggir sungai dari awal korban hilang sampai sepanjang 3 km," katanya.

Pihaknya juga berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Garut dan Dinas Pemadam Kebakaran untuk menurunkan perahu karet agar memudahkan proses pencarian.

Seorang anak berusia sembilan tahun hilang karena hanyut di aliran Sungai Cikandang, Garut. Tim SAR bergerak.

TAGS   Anak hanyut  Anak Hilang  Sungai Cikandang  Tim Sar  Polisi 
