Seorang Bocah Perempuan Diduga Hanyut di Danau Suro Kepahiang, Tim Basarnas Bergerak

jpnn.com, REJANG LEBONG - Seorang bocah perempuan bernama Nini (8) dilaporkan hanyut terbawa arus air hujan yang memenuhi drainase tidak jauh dari rumahnya di Komplek BTN Blok D, Kelurahan Air Bang, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong.

Peristiwa itu terjadi pada Jumat siang (9/1) sekitar pukul 12.30 WIB.

Mendapatkan laporan tersebut, Tim Basarnas Unit Kabupaten Rejang Lebong langsung bergerak melakukan pencarian hingga ke Danau Suro, Kabupaten Kepahiang.

Kepala Unit Basarnas Rejang Lebong Yudi Patria mengatakan sebelumnya personelnya mendapat informasi ada warga yang sempat menemukan korban di aliran sungai di Desa Rimbo Recap.

Namun, karena karena arus sungai sangat deras sehingga korban terlepas.

"Berdasarkan informasi masyarakat tersebut, dan derasnya aliran sungai, maka tim pencari menduga jika korban sampai ke Danau Suro Kepahiang," kata Yudi Patria, Minggu (11/1).

Dia menyampaikan dari informasi yang disampaikan warga kepada pihaknya itu langsung mereka tindak lanjuti dengan melakukan penelusuran hingga ke Danau Suro yang menjadi muara dari Sungai Rimbo Recap.

"Sekarang kami bersama jajaran TNI dan Polri/Brimob mendirikan Posko di Danau Suro. Mohon doanya dari semua masyarakat agar korban bisa segera ditemukan," ucap Bang Oten, sapaan akrab Yudi Patria.