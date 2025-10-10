Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Seorang Kakek di Tasikmalaya Jadi Korban Pencabulan, Aksi Pelaku Bikin Geleng Kepala

Jumat, 10 Oktober 2025 – 09:47 WIB
Seorang Kakek di Tasikmalaya Jadi Korban Pencabulan, Aksi Pelaku Bikin Geleng Kepala - JPNN.COM
Ilustrasi - pelaku pencabulan ditangkap polisi. Foto: Ricardo/dok.JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Seorang kakek berinisial OC, 77, terduga pelaku tindak pencabulan di Kampung Babakan Kalangsari, Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya diamankan warga lalu diserahkan ke polisi.

Korbannya merupakan seorang kakek lain berinisial IS berusia 74 tahun.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Hendra Rochmawan mengonfirmasi kejadian tersebut.

Baca Juga:

Hendra menuturkan, berdasarkan informasi yang ia terima, perbuatan tak senonoh itu merupakan aksi percobaan yang dilakukan pelaku.

Korban pun menolak untuk membuat laporan dan tak berniat menutut terduga pelaku.

“Korban membuat pernyataan tidak mau melaporkan dan tidak akan menuntut ke pelaku,” kata Hendra saat dikonfirmasi, Jumat (10/10/2025).

Baca Juga:

Adapun dugaan aksi tak senonoh itu berawal saat terduga datang ke rumah korban untuk menawarkan jasa pijat, pada Rabu (8/10) sekitar pukul 14.00 WIB.

Awalnya, korban menolak karena tidak mempunyai uang buat membayar jasa. Namun OC kemudian diduga memaksa korban agar mau dipijat. Saat dipijat kondisi korban telah membuka baju dan menyisakan celana pendek saja dengan posisi tengkurap.

Seorang kakek diduga melakukan tak senonoh terhadap kakek lainnya di Kota Tasikmalaya. Polisi ungkap kronologi kejadiannya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kasus pencabulan  kasus pencabulan sesama jenis  Tasikmalaya  Jawa Barat 
BERITA KASUS PENCABULAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp