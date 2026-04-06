Seorang Korban Tenggelam di Sungai Barito Ditemukan, 1 Lagi Masih Dalam Pencarian

jpnn.com - MUARA TEWEH - Tim gabungan menemukan satu dari dua korban tenggelam di Sungai Barito, Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Korban sebelumnya dilaporkan tenggelam di Sungai Barito, sekitar Dermaga PT Multipersada Gatra Megah (MPG), Muara Teweh.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Barito Utara Rizali Hadi menjelaskan bahwa korban yang ditemukan seorang anggota Polri Bripda Vikma Setiawan (22), yang beralamat di Jalan Veteran Gang Margo RT 005 RW 002, Desa Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya.

“Korban atas nama Vikma Setiawan telah ditemukan pagi ini sekitar pukul 08.31 WIB dengan jarak kurang lebih dua kilometer dari titik kejadian. Saat ini korban sudah dievakuasi tim gabungan,” kata di Muara Teweh, Senin (6/4).

Sebelumnya, Vikma Setiawan dilaporkan tenggelam saat melakukan pengawasan terhadap kapal tongkang yang hendak bersandar untuk pengisian minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di dermaga milik PT MPG.

Dalam kejadian tersebut, satu korban lainnya, yakni seorang anak buah kapal (ABK) Aleksandro Brianonggasa (25) tinggal di Desa Rokirole RT 005 RW 002, Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), masih dalam proses pencarian. Kedua korban yang dilaporkan hilang sejak Sabtu (4/4) malam.

Rizali menambahkan upaya pencarian terhadap satu korban lainnya masih terus dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur terkait, termasuk BPBD, Polairud, Damkar, dan relawan. “Pencarian terhadap korban lainnya akan terus dilanjutkan dengan memperluas area penyisiran di sekitar lokasi kejadian,” ujar Rizali Hadi. (antara/jpnn)