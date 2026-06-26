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JPNN.com - Daerah

Seorang Nenek Hilang di Lingga, Begini Informasinya

Jumat, 26 Juni 2026 – 09:30 WIB
Seorang Nenek Hilang di Lingga, Begini Informasinya - JPNN.COM
Tim SAR gabungan melaksanakan operasi pencarian terhadap seorang nenek berusia 68 tahun yang dilaporkan hilang di wilayah Singkep Barat, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau (Kepri), Kamis (25/6/2026). ANTARA/HO-Humas SAR Tanjungpinang

jpnn.com - Seorang nenek berusia 68 tahun dilaporkan hilang di wilayah Singkep Barat, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau (Kepri).

Kantor SAR Tanjungpinang pun mengerahkan tim melaksanakan operasi pencarian.

Kepala Kantor SAR Tanjungpinang Fazzli mengatakan korban diketahui bernama Nurhayati, warga Dusun I RT 001/RW 005, Kecamatan Singkep Barat.

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"Informasi kejadian ini kami terima dari Unit Siaga SAR Lingga pagi (Kamis 25/6) tadi sekitar pukul 06.50 WIB," kata Fazzli di Tanjungpinang, Kamis (25/6/2026).

Berdasarkan informasi yang diterima, korban terakhir terlihat berada di rumahnya pada Selasa (23/6).

Sekitar pukul 15.40 WIB, korban dimandikan oleh keluarga sebelum ditinggalkan sementara untuk berjualan di warung yang berada di depan rumah.

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Saat dilakukan pengecekan kembali sekitar pukul 18.07 WIB, korban sudah tidak berada di dalam kamar dan hingga saat ini belum diketahui keberadaannya.

Korban mengenakan baju daster bermotif warna merah kombinasi cokelat.

Seorang nenek berusia 68 tahun dilaporkan hilang di wilayah Singkep Barat, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau (Kepri).

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TAGS   nenek hilang  Lingga  Kepri  Tim Sar  pencarian 
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