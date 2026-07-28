Seorang Pelajar di Jakarta Barat Dibacok Bagian Kepala

jpnn.com, JAKARTA - Pembacokan terhadap seorang pelajar terjadi di Jalan Kali Sekretaris, dekat SMP 101 Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat.

Peristiwa itu terjadi pada Senin (27/7) sekitar pukul 15.30 WIB, saat korban sedang mengantar saudaranya yang bernama Abas (16) ke rumahnya.

Menurut korban Davi Sepriansah (16), pelaku pembacokan diduga pelajar.

"Sampai dekat rumahnya dia (Abas), dia di depan saya, saya di belakang. Habis itu, saudara saya hampir ditabrak. Jadi, dia menghindar. Nah, jadinya tuh saya di belakangnya. Saya nengok kiri dulu nih, karena ngeri ada motor. Pas saya nengok kanan, saya dibacok di sininya (kepala)," kata Davi di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, pelaku pembacokan itu berjumlah empat orang dan menggunakan dua sepeda motor.

Dalam ingatannya, salah satu pelaku mengeluarkan senjata sejenis mistar panjang dan langsung membacok kepalanya.

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"Pas habis bacok, mereka langsung kabur. Saya, kan, teriak tuh, kayak syok banget gitu. Dia (saudara saya) megangin kepala, saya teriak-teriak tuh, dia (pelaku) kabur ke kiri," ungkap Davi.

Pelaku pembacokan itu, kata dia, menggunakan jaket serta masker. Salah satu terduga pelaku juga nampak mengenakan celana sekolah.