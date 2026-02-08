Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Seorang Pelajar di Jakpus Disiram Pakai Air Keras, Pelaku Masih Diburu Polisi

Minggu, 08 Februari 2026 – 19:33 WIB
Seorang Pelajar di Jakpus Disiram Pakai Air Keras, Pelaku Masih Diburu Polisi
Arsip foto - Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Roby Heri Saputra saat memberi keterangan kepada media di Jakarta, Kamis (2/10/2025). Foto: ANTARA/HO-Humas Polres Metro Jakpus

jpnn.com, JAKARTA - Seorang pelajar menjadi korban penyiraman air keras di Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat, pada Jumat (6/2) sekitar pukul 16.00 WIB.

Kasus penyiraman air keras yang dilakukan sesama pelajar ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Roby Heri Saputra mengatakan penyidik telah mengamankan serta menganalisis video yang viral terkait insiden tersebut.

"Kami sudah menangani kemudian melakukan penyelidikan, termasuk menganalisis video yang ada di media sosial," ujar Roby saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.

Dari hasil penyelidikan sementara, polisi telah mengantongi identitas pelaku serta kendaraan yang digunakan pelaku saat melancarkan aksi kriminalnya.

"Kami juga sudah mengetahui identitas, tetapi ini kemungkinan, dari pelaku, kendaraannya atau pelakunya sendiri," tutur Roby.

Polisi mengonfirmasi ke salah satu korban yang mengalami cedera pada bagian mata akibat siraman air keras tersebut. Karena itu polisi belum dapat mengambil keterangan dari korban.

Untuk korban ada luka dan cedera di bagian mata yang sempat ditangani di rumah sakit, tetapi saat ini sudah kembali ke rumah.

