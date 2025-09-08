Close Banner Apps JPNN.com
Seorang Pemancing Tewas Tersambar Petir di Danau Sentani

Senin, 08 September 2025 – 03:00 WIB
Tim SAR Kabupaten Jayapura bersama Polair dan masyarakat mengevaluasi korban tenggelam di Danau Sentani akibat tersambar petir, di Kampung Ifar Besar pada Minggu, 7/9/2025. (ANTARA/Humas SAR Kabupaten Jayapura). (ANTARA/Humas SAR Kabupaten Jayapura)

jpnn.com, SENTANI - Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Kabupaten Jayapura sudah menemukan korban tenggelam akibat tersambar petir saat memancing di Danau Sentani, tepatnya di Kampung Ifar Besar pada, Sabtu (6/9).

Kepala Kantor SAR Jayapura Anton Sucipto mengatakan korban bernama Edison Yoku (43) sebelumnya sedang memancing ikan dengan perahu sebelum akhirnya tersambar petir dan jatuh ke dalam danau.

"Berdasarkan keterangan saksi, saat hujan deras disertai petir, korban tersambar lalu terjatuh dari perahu sekitar pukul 16.00 WIT, dan langsung tenggelam di perairan Danau Sentani," katanya.

Menurut Anton, pihak keluarga sempat berusaha mencari korban namun tidak membuahkan hasil sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Kantor SAR Jayapura untuk segera dilakukan upaya pencarian bersama.

"Kami langsung bergerak dengan membawa peralatan SAR air dan mulai melakukan penyelaman pada pukul 17.40 WIT, tetapi hasilnya nihil karena situasi malam yang gelap," ujarnya.

Dia menjelaskan pencarian kembali dilanjutkan pada Minggu pagi dengan pembagian tiga tim penyelam yang terdiri dari personel SAR Jayapura, Polair, dan bantuan masyarakat setempat.

"Kami menurunkan sepuluh personel yang dibagi menjadi tiga tim untuk melakukan pencarian, baik di permukaan air maupun penyelaman di sekitar lokasi tenggelamnya korban," katanya.

Dia menambahkan, upaya pencarian akhirnya membuahkan hasil setelah korban ditemukan meninggal dunia sekitar pukul 15.10 WIT di lokasi jatunya korban, kemudian dievaluasi ke darat.

Sumber Antara

