Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Seorang Pemuda di Cengkareng Disiram Air Keras oleh 2 OTK

Senin, 27 April 2026 – 02:54 WIB
Tangkapan layar - Detik-detik seorang pria menjadi korban penyiraman diduga air keras oleh dua orang tak dikenal di kawasan Jalan Dharma Wanita V, RW 01 Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu (26/4/2026) sore sekira pukul 17.31 WIB. ANTARA/Risky Syukur

jpnn.com, JAKARTA - Seorang pria menjadi korban penyiraman diduga air keras oleh dua orang tak dikenal di kawasan Jalan Dharma Wanita V, RW 01 Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu sore sekira pukul 17.31 WIB.

Dalam sebuah video viral yang diunggah oleh akun Instagram @warga.jakbar, terlihat korban yang mengenakan baju kaus berwarna merah belang dan celana pendek hitam tengah berkendara menggunakan motor listrik berwarna biru.

Saat berkendara, korban diikuti oleh dua orang terduga pelaku yang mengendarai sepeda motor.

Baca Juga:

Video itu memperlihatkan pengendara mengenakan baju kaus berwarna putih dan terduga penyiram air keras mengenakan hoodie berwarna hitam.

Setelah terkejar, sepeda motor terduga pelaku dan motor listrik korban berada dalam posisi sejajar. Korban dan kedua pelaku pun sempat terlibat cekcok mulut.

Tiba-tiba, pria yang mengenakan hoodie hitam menyiram korban menggunakan air dalam botol yang diduga sebagai air keras.

Baca Juga:

Seusai melakukan tindakan tersebut, kedua pelaku langsung melarikan diri. Sementara korban menghentikan laju sepeda motornya.

Dalam keterangan video viral itu, korban langsung dilarikan ke rumah sakit oleh warga seusai mengalami insiden tersebut.

Sumber Antara

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Penyiraman Air Keras  Polsek Cengkareng  OTK  Air Keras 
BERITA PENYIRAMAN AIR KERAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp