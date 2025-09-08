Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Seorang Pencuri Sawit di Gunung Megang Ditangkap, 2 Masih Buron

Senin, 08 September 2025 – 13:38 WIB
Seorang Pencuri Sawit di Gunung Megang Ditangkap, 2 Masih Buron - JPNN.COM
Pelaku saat diamankan. Foto: Dokumen polisi for JPNN.com.

jpnn.com, MUARA ENIM - Satu dari tiga pelaku pencuri sawit di kapling sawit Kelompok 1 Desa Sumaja Makmur, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim ditangkap.

Adapun pelaku yang ditangkap berinisial HK (32) warga Desa Sumaja Makmur, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan.

Kanit Reskrim Polsek Gunung Megang Roberten Nurasidi menerangkan bahwa penangkapan terhadap pelaku berdasarkan laporan saksi, yakni Lamin dan Isnadi.

Baca Juga:

Usai mendapat laporan tersebut, Roberten bersama Tim TRABAZZ bergerak cepat melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap pelaku HK (32).

"Total pelaku ada 3 orang, yakni inisial HK, M dan E. Namun, satu yang baru tertangkap, 2 lainnya masih DPO," terang Roberten, Senin (8/9).

Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat (5/9) sekitar pukul 11.30 WIB di kapling sawit Kelompok 1 Desa Sumaja Makmur, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim.

Baca Juga:

Ketiga pelaku mencuri sawit milik korban Imam Wahyudi (47) sebanyak 120 tandan dengan berat sekitar 1.200 kilogram dengan total kerugian hingga Rp 3,24 juta.

Korban menemukan buah sawit miliknya raib saat melakukan pengecekan kebun. 

Polsek Gunung Megang menangkap satu dari tiga pelaku pencurian sawit di Desa Sumaja Makmur, Kecamatan Gunung Megang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pencuri sawit  Muara Enim  kelapa sawit  gunung megang  sawit 
BERITA PENCURI SAWIT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp