Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Seorang Pendaki Korban Erupsi Gunung Dukono Ditemukan Meninggal Dunia

Minggu, 10 Mei 2026 – 07:43 WIB
Seorang Pendaki Korban Erupsi Gunung Dukono Ditemukan Meninggal Dunia - JPNN.COM
Seorang anggota tim SAR gabungan berkomunikasi dengan rekannya dalam operasi pencarian pendaki korban erupsi Gunung Dukono di Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, Sabtu (9/5/2026). ANTARAFOTO/Andri Saputra/nym

jpnn.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan tim pencarian dan pertolongan (SAR) gabungan menemukan satu orang pendaki korban erupsi Gunung Dukono di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara dalam kondisi meninggal dunia, Sabtu (9/5/2026).

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam keterangan di Denpasar, Bali, Sabtu malam mengatakan bahwa korban berinisial E yang merupakan warga negara Indonesia (WNI) ditemukan sekitar pukul 14.30 WIT.

Seorang Pendaki Korban Erupsi Gunung Dukono Ditemukan Meninggal DuniaProses evakuasi jenazah korban erupsi gunung api Dukono oleh tim SAR Gabungan di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, Sabtu (9/5). FOTO: BPBD Kabupaten Halmahera Utara

Baca Juga:

Berdasarkan laporan yang diterima BNPB, korban ditemukan di area sekitar 50 meter dari bibir kawah utama Gunung Dukono.

"Jasad korban awalnya tertutup material pasir vulkanik dan baru mulai terlihat setelah lokasi pencarian diguyur hujan deras yang menyapu sebagian material tersebut," ujar Abdul.

Menurut Abdul, saat ini jenazah korban berada di RSUD Tobel, setelah melewati proses evakuasi yang penuh kehati-hatian mengingat aktivitas vulkanik Gunung Dukono masih fluktuatif dan tebalnya pasir vulkanik di lokasi kejadian.

Baca Juga:

Selain itu, tim di SAR juga telah mengidentifikasi dua titik timbunan material pasir yang diduga kuat sebagai lokasi keberadaan dua korban lainnya.

Adapun kedua titik tersebut berada dalam radius sekitar tiga meter dari lokasi penemuan korban pertama.

BNPB menyatakan seorang pendaki korban erupsi Gunung Dukono di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara diitemukan meninggal dunia, Sabtu (9/5/2026).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pendaki  meninggal dunia  Gunung Dukono  erupsi gunung dukono  BNPB  Tim Sar 
BERITA PENDAKI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp