Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Maluku Utara

Seorang Perempuan di Maluku Utara Hilang Setelah Diterkam Buaya

Minggu, 10 Agustus 2025 – 15:07 WIB
Seorang Perempuan di Maluku Utara Hilang Setelah Diterkam Buaya - JPNN.COM
Nurbadi Panikfat, 60, warga Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, dilaporkan hilang setelah diduga diterkam buaya di Telaga Kabau. Foto: source for jpnn

jpnn.com, MALUKU UTARA - Nurbadi Panikfat, 60, warga Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, dilaporkan hilang setelah diduga diterkam buaya di Telaga Kabau.  

Tim SAR gabungan masih melakukan operasi pencarian terhadap perempuan lansia tersebut.

Kepala Pos Unit Siaga SAR Sanana, Rizki Rifandi menjelaskan bahwa sekitar pukul 06.10 WIT korban keluar rumah untuk buang air kecil di kamar mandi yang terletak di dekat Telaga Kabau.

Baca Juga:

Namun 10 menit kemudian, sekitar pukul 06.20 WIT, sejumlah warga yang berada tidak jauh dari lokasi mendengar jeritan minta tolong dari arah telaga.

Hingga malam hari pencarian intensif yang dilakukan tim SAR gabungan bersama warga masih berlangsung.

"Begitu warga menuju sumber suara, mereka tidak lagi melihat korban dan yang terlihat justru seekor buaya yang berjalan masuk ke dalam air," ungkap Rizki.

Baca Juga:

Warga bersama keluarga korban, kata dia, segera melakukan pencarian dan penyisiran di sekitar lokasi. Namun upaya awal tersebut tidak membuahkan hasil. Diduga kuat korban telah diseret buaya ke perairan telaga.

Keluarga kemudian melaporkan kejadian ini ke Unit Siaga SAR Sanana untuk meminta bantuan.

Nurbadi Panikfat, 60, warga Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, dilaporkan hilang setelah diduga diterkam buaya di Telaga Kabau.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   diterkam buaya  Maluku Utara  Lansia Diterkam Buaya  Malut 
BERITA DITERKAM BUAYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp