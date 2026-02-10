Seorang Perempuan Tewas Terlindas Truk di Kampar, Sopir Diamankan Polisi

jpnn.com, KAMPAR - Kecelakaan lalu lintas tragis terjadi di Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang KM 34, Desa Koto Perambahan, Kecamatan Kampar pada Selasa (10/2/2026) sekitar pukul 06.00 WIB.

Peristiwa tersebut mengakibatkan satu korban meninggal dunia di tempat kejadian perkara (TKP).

Korban bernama Nurbaini (56), warga di Dusun Tanjung Alai, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar.

Saat kejadian, korban mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi BM 2978 ZAZ.

Kasat Lantas Polres Kampar AKP Wulan Afdhalia Ramadhani menjelaskan bahwa kecelakaan bermula ketika korban melaju dari arah Bangkinang menuju Pekanbaru dengan kecepatan sedang.

Setibanya di lokasi kejadian, korban berusaha mendahului sebuah truk yang hingga kini belum diketahui identitas sopirnya.

“Diduga korban tidak berhasil mendahului kendaraan truk tersebut, sehingga terjatuh dan kemudian terlindas ban belakang truk Fuso,” ungkap AKP Wulan.

Akibat kejadian itu, korban mengalami luka fatal dan dinyatakan meninggal dunia di TKP.