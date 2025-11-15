Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Seorang Polwan Diperiksa Propam Polda Sulsel terkait Pemerasan Sopir Travel di Gowa

Sabtu, 15 November 2025 – 09:50 WIB
Seorang Polwan Diperiksa Propam Polda Sulsel terkait Pemerasan Sopir Travel di Gowa - JPNN.COM
Kapolda Sulsel Irjen Djuhandhani Rahardjo Puro dan jajaran menjawab pertanyaan wartawan terkait kasus dugaan pemerasan sopir travel di Gowa diduga melibatkan seorang Polwan, tiga anggota TNI dan tiga warga sipil sebagai terduga, di Mapolda Sulsel, Makassar, Kamis (13/11/2025). (ANTARA/Darwin Fatir)

jpnn.com - Penyidik Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sulawesi Selatan menyelidiki dugaan keterlibatan seorang polisi wanita (Polwan) bersama enam orang lainnya dalam pemerasan sopir travel senilai Rp 30 juta, di Kabupaten Gowa pada Jumat (7/11).

"Kapolres sudah saya hubungi, kemudian anggota yang dilaporkan terlibat langsung kami periksa (Propam)," kata Kapolda Sulsel Irjen Djuhandhani Rahardjo Puro di Makassar, Jumat (14/11/2025).

Dari informasi yang berkembang, oknum Polwan tersebut bertugas di Polretabes Makassar diduga ikut serta bersama tiga oknum prajurit TNI dan tiga warga sipil lainnya memeras sopir travel bernama Aidil Isra.

Baca Juga:

Modus oknum polwan, oknum TNI dan warga sipil itu adalah menuduh sopir travel membawa tenaga kerja ilegal dan terlibat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

"Intinya, saat ini masih dalam proses pemeriksaan (di Propam) dan sementara proses pemeriksaan ini sedang berjalan. Ada gambaran yang kiranya berkaitan dengan ini juga akan terus kami telusuri," tuturnya.

Mantan Kasubdit IV/Poldok Direktorat Tindak Pidana Umum (Tipidum) Bareskrim Mabes Polri itu mengemukakan pihaknya tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Baca Juga:

"Salah satu oknum menyampaikan bahwa ada anggota polisi yang terlibat. Di situ kami sampaikan kepada seluruh masyarakat yang mengalami yang diduga tindak pidana, kami tetap mengedepankan praduga tak bersalah," ujarnya.

Dari pemeriksaan awal disampaikan bahwa uang Rp 30 juta tersebut ditransfer korban ke rekening seseorang.

Seorang polwan Polrestabes Makassar diduga terlibat pemerasan sopir travel di Gowa yang melibatkan 3 oknum TNI. Irjen Djuhandhani Rahardjo Puro bilang begini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Polwan  pemerasan  Polrestabes Makassar  sopir travel  Gowa  Prajurit TNI  oknum tni  Irjen Djuhandhani Rahardjo Puro  Irjen Djuhandhani  Polisi  Kapolda Sulsel 
BERITA POLWAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp