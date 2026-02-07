Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

Seorang PPPK Tidak Masuk Kerja sejak Senin, Rekannya Curiga, Oh Ternyata

Sabtu, 07 Februari 2026 – 05:25 WIB
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Budi Hermanto saat ditemui di Mapolda Metro Jaya, Jumat (6/2/2026), menjelaskan kasus penemuan mayat seorang PPPK. Foto: ANTARA/Ilham Kausar

jpnn.com - JAKARTA – Seorang pegawai berstatus PPPK di Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara (RSPAU) Halim Perdanakusuma ditemukan sudah meninggal dunia di kamar kontrakannya di kawasan Pondok Gede, Kota Bekasi.

Polda Metro Jaya masih menyelidiki kematian seorang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berinisial NHW (31) itu.

"Korban diketahui bernama NHW (31), pegawai PPPK RUSPAU Halim PK," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Budi Hermanto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (6/2).

Budi menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi di Jalan Setia II Gang H. Enting RT 04/006, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, pada Rabu (4/2).

Dia menjelaskan, penemuan mayat tersebut berawal saat rekan kerja korban berinisial SR curiga lantaran korban sudah tidak masuk kerja beberapa hari dan telepon seluler (ponsel) korban juga tidak dapat dihubungi.

"Rekan kerja korban curiga karena sejak Senin (2/2) seharusnya korban masuk kerja. Namun, tidak ada kabar dan tidak dapat dihubungi," kata Budi.

Selanjutnya, saksi memeriksa ke kontrakan korban dan menghubungi pemilik kontrakan untuk bersama-sama membuka kamar korban.

"Saat pintu kontrakan dibuka ditemukan korban sudah meninggal dunia dengan posisi terlentang dengan ditutupi selimut dan kondisi tubuh menghitam," kata Budi.

