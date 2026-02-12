Seorang Prajurit TNI Gugur Ditembak KKB di Mimika

jpnn.com - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) melakukan penembakan di Mile 50, Tembagapura, Kabupaten Mimika hingga menyebabkan tiga orang tertembak.

Kapendam XVII Cenderawasih Letkol Tri Purwanto mengatakan KKB melakukan penembakan terhadap kendaraan yang melintas di lokasi kejadian.

Dari laporan yang diterima terungkap bahwa korban penembakan KKB yaitu dua anggota TNI.

Satu anggota TNI dilaporkan meninggal, yaitu Serka AC dan rekannya Sertu H terluka dan mengalami perdarahan di hidung.

Sementara, seorang lainnya yakni HR yang merupakan karyawan KPI PT. Freeport Indonesia dilaporkan mengalami luka tembak dalam kejadian itu.

"Korban saat ini sudah dalam perawatan," kata Kapendam XVII Cenderawasih Letkol Inf Tri Purwanto, Rabu (11/2/2026).

Dihubungi dari Jayapura, Kapendam mengatakan saat insiden itu terjadi, personel Koramil 1710-04/Tembagapura, Kodim 1710/Mimika sedang melaksanakan tugas di wilayah tersebut.

"Benar telah terjadi insiden kontak tembak di KM 50 area PT. Freeport Indonesia di Tembagapura dan saat ini seluruh korban sudah dievakuasi untuk mendapatkan penanganan medis secara optimal," tuturnya.