Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Seorang Pria Tempelkan Stiker QR Judi Online di Jaksel, Oalah

Minggu, 15 Februari 2026 – 20:10 WIB
Seorang Pria Tempelkan Stiker QR Judi Online di Jaksel, Oalah - JPNN.COM
Seorang pria menempelkan stiker kode matriks (QR/quick response code) diduga judi online di Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Minggu (15/2/2026). ANTARA/HO-Instagram/info_ciledug.

jpnn.com, JAKARTA - Polisi tengah menyelidiki pria yang menempelkan stiker kode matriks (QR/quick response code) judi online di Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

“Polsek Pesanggrahan sedang melakukan identifikasi dan pendalaman lebih lanjut," kata Kapolsek Pesanggrahan, Kompol Seala Syah Alam di Jakarta, Minggu.

Pihak Kepolisian tengah melakukan penyelidikan kasus tersebut. "Perkembangannya akan segera kami sampaikan," katanya.

Baca Juga:

Viral di media sosial video rekaman kamera pengawas (CCTV) yang menunjukkan seorang pria menempelkan stiker berisi kode QR yang mengarah ke situs judi online (daring).

Dalam video yang diunggah akun @info_ciledug di Instagram, terlihat seorang pria yang mengenakan kaus putih dan topi merah jambu menempelkan stiker di sejumlah objek, termasuk sepeda motor yang terparkir dan dinding.

Setiap selesai menempelkan stiker, pelaku tampak memotret objek tersebut menggunakan ponselnya.

Baca Juga:

Seusai beraksi, pelaku menghampiri pria lain yang telah menunggu di atas sepeda motor Tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).

Keduanya kemudian meninggalkan lokasi. Pengunggah video menyebutkan, kode QR pada stiker tersebut mengarahkan pengguna ke situs judi online (judol) saat dipindai.(antara/jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:

Polisi tengah menyelidiki pria yang menempelkan stiker kode matriks (QR/quick response code) judi online di Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   judi online  QR Judi Online  Jakarta Selatan  Judi daring 
BERITA JUDI ONLINE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp