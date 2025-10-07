Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Seorang Warga Dikeroyok Oknum Ormas di Kramat Jati, Begini Kejadiannya

Selasa, 07 Oktober 2025 – 10:24 WIB
Seorang Warga Dikeroyok Oknum Ormas di Kramat Jati, Begini Kejadiannya
Ilustrasi pengeroyokan Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Seorang warga Kampung Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur bernama Rifai (38) dikeroyok oleh sekelompok orang yang mengaku anggota organisasi masyarakat (ormas) pada Sabtu (4/10) malam.

Kejadian pengeroyokan berawal saat Rifai melintas di Jalan Raya Tengah dan melihat seorang pengendara motor yang berhenti di tengah jalan sambil bermain ponsel.

"(Pelaku) berhenti main handphone, pokoknya di tengah-tengah jalan saja motor, terus arus sebelah kanan lumayan ramai, saya klakson saja, terus saya tinggal begitu saja," kata Rifai saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Namun, pengendara tersebut diduga tersinggung karena diklakson, dan kemudian mengejar Rifai serta memarahinya.

"Terus dia bilang 'ngapain lu klakson, klakson,' saya jelasin saya mau lewat, masalahnya di mana, dia malah bilang 'kok nantangin sih, gua anak ormas ini'," ungkap Rifai.

Tak lama, pelaku mengadang motor Rifai hingga sehingga dia terpaksa berhenti.

Saat itu, pelaku yang diduga dalam pengaruh alkohol itu sempat mencoba memukul Rifai, namun pukulannya meleset.

"Dia mau nampol saya tetapi meleset, cuma kena pelipis. Eh, malah dia teriak-teriak 'lu mau nampol gua ya'. Warga sudah mulai nontonin saya adu mulut, saya mencium pelaku aroma alkohol," tutur Rifai.

Seorang warga Kramat Jati dikeroyok sejumlah anggota ormas di Jalan Raya Tengah. Begini kronologi kejadian menurut korban yang sudah lapor polisi.

TAGS   Ormas  anggota ormas  dikeroyok  Warga  pengeroyokan  Kramat Jati  polsek kramat jati 
