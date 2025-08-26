Seorang Warga Hilang Terseret Ombak di Aceh Besar, Basarnas Melakukan Pencarian

jpnn.com - BANDA ACEH - Seorang warga hilang setelah terseret ombak saat mandi di laut Pantai Ritieng, Kabupaten Aceh Besar, Aceh.

Tim Gabungan Basarnas Banda Aceh saat ini tengah melakukan pencarian terhadap korban yang diketahui bernama Haris Ikbar Riandi (22), warga Gampong Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh.

"Korban hilang setelah terseret ombak saat mandi di Pantai Ritieng, Kabupaten Aceh Besar, pada Senin (25/8) sekira pukul 18.00 WIB," kata Kepala Basarnas Banda Aceh Ibnu Harris Al Hussain di Banda Aceh, Selasa (26/8).

Dia menjelaskan bahwa kejadian warga terseret ombak tersebut berawal ketika korban mandi bersama teman-temanya di pantai berjarak sekitar 23 kilometer dari Kota Banda Aceh itu.

Saat mandi, kata dia, korban terseret arus laut dan hilang.

Sejumlah warga bersama teman-teman korban sempat melakukan pencarian, tetapi tidak menemukan keberadaan Haris Ikbar Riandi.

"Selanjutnya, kejadian tersebut dilaporkan ke Kantor Basarnas Banda Aceh. Dari laporan tersebut Kantor Basarnas Banda Aceh mengerahkan sejumlah personel dengan peralatan pencarian dan pertolongan," kata Ibnu Harris Al Hussain

Setiba di lokasi, Tim SAR melakukan pencarian dengan menyisir area pantai.